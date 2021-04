In der Union beginnt der Kampf gegen die "Merkelianer"

Friedrich Merz kandidiert nun im Sauerland für die CDU, um einen neuen Konservatismus in seiner Partei und im Bundestag zu etablieren. Doch er ist nicht allein: Viele andere Kandidaten füllen nun in den Ländern die Wahllisten der Christdemokraten, weil sie für eine Abkehr vom liberalen Merkel-Kurs werben…In Thüringen will Hans Pistner, Landeschef des ultrakonservativen Flügels „Werteunion“, in einer Kampfabstimmung die Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann in Weimar und Erfurt ablösen. Die langjährige Parlamentarierin gilt in Augen ihrer innerparteilichen Gegner als typische Merkelianerin: Pro Zuwanderung, pro Ehe-für-Alle und pro Eurorettungsschirm…Vehement begrüßte Pistner die Kandidatur des ehemaligen Chefs des Bundesamtes für Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, im Freistaat…Und wie es aussieht besitzt er gute Karten. Zwei der vier Kreisverbände haben ihm bereits ihre Stimmen zugesichert…