In den dunklen Zeiten der Corona-Pandemie scheint auch die Sonne

Am Frankfurter Aktienmarkt deuten sich die nächsten deutlichen Kursgewinne an. Den DAX würde das auf neues Rekordhoch treiben. Anleger blicken erneut mit riesigem Interesse auf die Aktien von Volkswagen.Zumindest im vorbörslichen Handel liegt der DAX laut den Berechnungen von Banken und Brokern bereits weit über dem bisherigen Rekordstand von 14.601 bei rund 14.700 Punkten. "Der Höhenflug des DAX geht weiter. Viele schauen jetzt bereits auf die nächste runde Marke von 15.000 Punkten. Es scheint, als wären alle pessimistischen Stimmen gleichzeitig verstummt. Das, was wir im Moment erleben, ist schon deutlich mehr als Optimismus. Das ist Euphorie", kommentierte Thomas Altmann von der Fondsgesellschaft QC Partners.