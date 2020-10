Anzeige

Im High-Tech-Land Deutschland erreichen 25% der Schüler in der 9. Klasse nicht den Mindeststandard in Mathematik:

Unfähige Lehrer, falsche Pädagogik, falsche Politik,



…Berlin habe seit 2011 „massiv“ in den Bildungshaushalt investiert…Dieses Engagement schlage sich allerdings nicht in den Leistungen der Schüler nieder…

…So erreicht etwa ein Drittel der Berliner Neuntklässler die zwischen den Ländern definierten Mindeststandards in Mathe nicht. Bundesweit liegt die Quote bei 25 Prozent…

https://www.welt.de/politik/deutschland/article217...">https://www.welt.de/politik/deutschland/article217376842/Berliner-Schulkrise-Wie-kann-es-sein-dass-Schulleiter-die-Abbrecherquote-nicht-kennen.html



oder hat Sarrazin doch recht?

