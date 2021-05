Hat die vielleicht zukünftige Bundeskanzlerin Annalena Charlotte Alma Baerbock überhaupt einen Beruf?? Falls ja, welchen??

Mit diesem Vordiplom bewarb sich Baerbock seinerzeit an der renommierten London School of Economics, um einen Masterstudiengang zu absolvieren. Der dauerte ein Jahr, am Ende erwarb Baerbock den Titel Master of Law, abgekürzt LLM. Dieser Master schließt allerdings kein ganzes Studium ab, sondern lediglich ein Postgraduierten-Studium...Baerbock hat keinen deutschen Universitätsabschluss. Sie hat ein Studium und eine Promotion abgebrochen. An der gut beleumundeten Londoner Privatuni hat sie einen juristischen Postgraduierten-Abschluss erworben, der allerdings kaum berechtigt, sie als „Völkerrechtlerin“ zu bezeichnen. Der in London binnen eines Jahres erworbene Titel steht für sich, er schließt kein deutsches Studium ab.