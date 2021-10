GRÜNE setzen auch auf den fossilen Brennstoff Erdgas (siehe Parteiprogramm) - Forscher warnen „Erdgas ist ein Klimaschädling genau wie Kohle“

Der Widerspruch der Aussagen steckt in den sogenannten CO2-Äquivalenten, die mit CO2e abgekürzt werden. Damit wird ausgedrückt, dass zusätzlich zum CO2 im Abgas der Verbrennung schon beim Abbau, Transport und Lagerung weitere sehr klimaschädliche Gase, wie Methan in die Atmosphäre gehen, wo sie massiv zum Klimawandel beitragen.„Wenn man konventionelles Gas nimmt, beispielsweise Gas aus Russland, dann sind die Emissionen insgesamt Kohlendioxid und Methan in der Wirkung ähnlich schlimm wie bei einem Kohlekraftwerk. Also der Wechsel vom Kohlekraftwerk zum Erdgaskraftwerk bringt keinen Klimaschutzvorteil. Wenn man aber modernes Gas, Fracking-Gas aus den USA nimmt, wo beispielsweise die Bundesregierung jetzt mit Subventionen LNG-Terminals unterstützt, dann sind die Emissionen sogar um 40 Prozent höher gegenüber einem Kohlekraftwerk. Erdgas ist ein Klimaschädling, genauso wie Kohle, und darf nicht benutzt werden.“...