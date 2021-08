Grüne Hochintelligenz: Annalena Baerbock sieht Brandenburg vor lauter Bäumen nicht - Grünen-Chefin verwechselt Biesenthal mit Oderbruch

Annalena Baerbock, 40, ist nicht nur Spitzenkandidatin der Grünen für die Bundestagswahl in acht Wochen. Sie steht auch auf Listenplatz eins der Brandenburger Landespartei...Doch ausgerechnet in Brandenburg, ihrer Wahlheimat, unterlief Baerbock der nächste Schnitzer. Der Termin für die Hauptstadtpresse war im 1000 Hektar großen Naturschutzgebiet Biesenthaler Becken nördlich von Bernau angesetzt...An die Symbolik für den Auftritt von Baerbock und Habeck haben die Grünen also gedacht. Im Buchenwald stehend, sagte Baerbock dann aber vor laufenden Kameras: „Da ist der Wald hier im Oderbruch anders als der Wald im Süden des Landes.“...