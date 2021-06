GB – Sozialpolitik, die wirkt: Die Osteuropäer kommen nicht mehr zurück => Fachkräftemangel im Bauwesen => Die Löhne im Bausektor steigen stärker als in jeder anderen Branche

Großbritannien spürt die Folgen des Brexit: Arbeiter aus der EU fehlen, vor allem am Bau. Gleichzeitig wird das Land für Hochqualifizierte etwa aus Asien attraktiver…Zudem bot Premierminister Boris Johnson im Juli 2020 drei Millionen Hongkong-Chinesen die britische Staatsangehörigkeit an. Seither ist ihre Nachfrage vor allem nach hochqualifizierten Jobs, zum Beispiel in der Computer- und Softwareindustrie, in die Höhe geschnellt. Jack Kennedy, Volkswirt bei Indeed, schreibt: "Der Wandel auf dem Arbeitsmarkt spiegelt genau die geänderte Einwanderungspolitik der Regierung wider." Großbritannien sei nach dem Brexit für EU-Bürger weniger interessant, für Fachkräfte aus anderen Teilen der Welt jedoch attraktiver geworden…Das neue britische Einwanderungsgesetz mit Punktesystem begünstigt hochqualifizierte Antragssteller und offiziell deklarierte Mangelberufe. Dazu aber zählt die Bauindustrie nicht…Die Bauindustrie stöhnt, sie habe mit der Abwanderung 46 Prozent ihrer EU-Fachkräfte verloren…Die Löhne im Bausektor steigen stärker als in jeder anderen Branche. Erst war dies nur im Norden des Landes zu spüren, wo die Wochenlöhne in den vergangenen zwölf Monaten um bis zu 17 Prozent stiegen. Jetzt ziehen die Löhne auch in London an…