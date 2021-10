Gaspreise explodieren und die GRÜNEN wollen Kohlekraftwerke durch Gaskraftwerke ersetzen (siehe Wahlprogramm der GRÜNEN) - Warum lässt man die verbliebenen 6 Atomkraftwerke nicht weiterlaufen?

Energiepreise werden zu ungünstigem Zeitpunkt teuerDiese unglückliche Gemengelage, die Experten schon seit längerer Zeit auf eine weltweite Energiekrise hinauslaufen sehen, geschieht zu einem wirtschaftlich und politisch ungünstigen Zeitpunkt. Einige große Volkswirtschaften haben bereits mit einer hohen Inflation zu kämpfen. Allein in Deutschland hat die Teuerungsrate im September erstmals seit knapp 28 Jahren wieder die Vier-Prozent-Marke überschritten, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand einer vorläufigen Berechnung mitteilte. Weiter steigende Energiepreise werden diesen Druck in den kommenden Monaten noch verstärken. Das dürfte weltweit politische Konsequenzen nach sich ziehen.Nicht nur die Ambitionen von US-Präsident Joe Biden, das Leben für Familien der Mittelschicht in seinem Land erschwinglicher zu machen, könnte scheitern. Auch der britische Premierminister Boris Johnson dürfte weiter in Erklärungsnot geraten. Schließlich hat in dem Königreich der Mangel an Lkw-Fahrern schon jetzt eine Kraftstoffkrise verursacht, die zum höchsten Inflationsanstieg aller Zeiten beigetragen hat. In Frankreich hingegen könnten sich die Entwicklungen unmittelbar auf die Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr auswirken. Das Thema birgt viel sozialen Sprengstoff, so viel steht fest...Vieles deutet zudem darauf hin, dass das russische Erdgasförderunternehmen ohnehin nicht in der Lage wäre, die plötzlichen Schwankungen in Europa aktuell allein auszugleichen. Auf Russland wird die europäische Union daher zur Lösung ihrer Energiekrise nur bedingt bis kaum setzen können.Entscheidend wird somit letzten Endes sein, wie stark die Temperaturen im Winter sinken. Wenn es richtig kalt wird und wichtige Speicher weiter leer bleiben, könnte es jedenfalls noch mal deutlich teurer werden, prophezeien Experten. Und mehr noch: Die US-Investmentbank Goldman Sachs warnt in einem aktuellen Bericht für den kommenden Winter sogar vor möglichen großflächigen Stromausfällen in Europa.Für Verbraucher heißt es dann doppelt: Sie müssen sich warm anziehen.