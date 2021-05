Fresenius-Chef über Helios: Es werde "eine gezielte Verringerung von Arzt-Kapazitäten" geben. Das sei notwendig, "um unsere Profitabilität zu sichern"

Helios, die größte private Krankenhauskette in Deutschland, baut Stellen für medizinisches Personal ab...600 Millionen Euro Gewinn vor Steuern erwirtschafteten die Helios-Kliniken im vergangenen Jahr allein in Deutschland, mitten in der Pandemie...Vorstandschef Stephan Sturm sagt, man habe 2020 "gut gemeistert". Er untertreibt – und verwöhnt die Aktionäre, indem er die höchste Dividende ankündigt, die Fresenius jemals ausgeschüttet hat. Fast eine halbe Milliarde Euro sollen es insgesamt sein...