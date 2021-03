Frau Merkel nur das Versagen wird einmal an Sie erinnern

Die Bürger auf den Straßen von Berlin sagten zur Wochenmitte in Bezug der aktuellen Coronavirus-Krise gegenüber Berliner Tageszeitung: "Die Friedhöfe sind voller Großeltern welche Angela Merkel, zuammen mit ihrem erbärmlichen Versager Jens Spahn nicht beschützt hat!"Festzustellen ist: Worte wie von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) zum Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD), wie unter anderem: »Ich weiß nicht, was Sie getrunken haben«, »Sie sind hier nicht der Kanzler« oder »Da brauchen Sie gar nicht so schlumpfig herumgrinsen«, zeigen das nicht nur in der Bundesregierung die Nerven blank liegen, sondern auch, dass man in der Regierung Merkel in der Corona-Krise eklatant und geradezu jämmerlich versagt hat!Am Ende bleibt in der Bundesrepublik Deutschland aktuell nur die Hoffnung auf den 21. September 2021 und dass man nach der 20. Wahl zum Deutschen Bundestag, eine Angela Merkel und auch einen Jens Spahn hoffentlich nicht wieder sehen muss und die deutschen Bürger von diesen "Politikern" endlich erlöst werden, wobei feststehen dürfte, einer Angela Merkel und einem Jens Spahn (beide CDU), weinen in Deutschland wohl nur sehr, sehr wenige Bürger eine Träne nach!