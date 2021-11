Fehlende Fachkräfte - Personalnot droht Energiewende auszubremsen

Schon jetzt kämpfen eine ganze Reihe der im Klimaschutz und für die Energie- und Verkehrswende tätigen Gewerke mit einem Mangel an Fachkräften. Betroffen sind vor allem Bau und Ausbau, Heizungs- und Elektro-Installation und das Kfz-Handwerk. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) geht davon aus, dass mehrere Zehntausende qualifizierte Mitarbeiter fehlen. Die Anzahl werde in den nächsten Jahren noch anwachsen, wenn viele qualifizierte Beschäftigte aus Altersgründen ausscheiden...Allein in den offensichtlich energierelevanten Bereichen Energietechnik, Elektrotechnik und Klimatechnik wurden laut BA im Jahr 2020 zeitweise gut 21.400 Fachkräfte gesucht. Eine Erhebung des ZDH zeigt zudem, dass im Gesamthandwerk vergangenes Jahr 44 Prozent der Betriebe fachlich qualifizierte Mitarbeiter suchten, aber nur 22 Prozent fündig wurden.Im Gesamthandwerk wurden Ende 2019, also vor der Corona-Pandemie, rund 140.000 unbesetzte Stellen für Fachkräfte gemeldet. Im Pandemie-Jahr 2020 waren es trotz zahlreicher Einschränkungen und geschlossener Betriebe gut 120.000. Da nicht alle Betriebe ihre offenen Stellen bei der Bundesagentur für Arbeit melden, dürfte die eigentliche Zahl höher gewesen sein. Allein in den offensichtlich energierelevanten Bereichen Energietechnik, Elektrotechnik und Klimatechnik wurden laut BA im Jahr 2020 zeitweise gut 21.400 Fachkräfte gesucht. Eine Erhebung des ZDH zeigt zudem, dass im Gesamthandwerk vergangenes Jahr 44 Prozent der Betriebe fachlich qualifizierte Mitarbeiter suchten, aber nur 22 Prozent fündig wurden.Fellenzers Arbeitgeber, die saarländische Montum Gruppe, kennt die Problematik. Derzeit werde wegen der Fördergelder im Energiebereich verstärkt ausgeschrieben, die Firma würde gerne mehr Aufträge annehmen. "Aber wenn die Mitarbeiter nicht vorhanden sind, können wir das nicht leisten...Ob nachhaltige Mobilitätslösungen, Stromerzeugung, Netzausbau, Gebäudesanierung, Gebäudetechnik oder Umstellung der Energieversorgung: Für all diese Innovationen braucht es Fachkräfte...