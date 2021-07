FAZ: Nach Baerbocks Fehltritten : Satteln die Grünen doch auf Habeck um?

Die Debatte, ob Baerbock als Kandidatin noch zu halten ist oder ob der Ko-Vorsitzende Robert Habeck an ihre Stelle treten soll, wird nicht nur in den Kommentarspalten der Zeitungen geführt, sondern längst auch in der Partei...Und so drehen sich die meisten Fragen eben doch um die Plagiate, um die Krisenkommunikation der Partei und darum, wie dem Wahlkampfteam nach den nicht gemeldeten Nebeneinkünften und dem aufgehübschten Lebenslauf nun schon wieder eine Panne unterlaufen konnte. Der grünen Spitze gelingt es nicht, in dieser neuen Krise einen überzeugenden Kurs zu finden...Der Verdacht von Urheberrechtsverletzungen wurde nicht entkräftet, sondern es meldeten sich immer mehr Juristen, die den Tatbestand erfüllt sahen. Anzeichen, dass die Grünen beidrehen und Fehler eingestehen, gibt es allerdings nicht...Auch Baerbock zeigt bislang keinen Funken Selbstkritik, sondern erhebt selbst Vorwürfe gegen „Kräfte“, „die Veränderung verhindern und sachliche Debatten über die besten Ideen für unser Land überdecken wollen“...Unter grünen Wahlkämpfern regen sich erste Zweifel an dieser Krisenkommunikation. Fehler zu machen und dann die Kritiker anzugreifen, kommt in aller Regel nicht gut an, nicht im Privaten, auch nicht in der Politik...