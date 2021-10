FAZ 16.08.2016 - Studie: Brexit wird Löhne in Großbritannien nicht steigen lassen; Brexit schadet den britischen Arbeitnehmern

Mehr verdienen als ein Anwalt - 63.000 Euro Fahrerlohn in UKLkw-Fahrer verdienen in Großbritannien inzwischen mehr als Anwälte, Lehrer oder Architekten. Bei der Supermarktkette Waitrose sind es im Schichtdienst 53.781 Pfund pro Jahr, was umgerechnet etwa 63.000 Euro entspricht.Angesichts von geschätzt rund 100.000 offenen Stellen und Versorgungsengpässen sind die Fahrerlöhe rasant gestiegen. Laut einem Internetbericht der „Daily Mail“ liegen sie bei Waitrose über dem Verdienst von Führungskräften. Ein Finanzanalyst geht dort mit 46.700 Pfund (etwa 55.000 Euro) nach Hause...Zuwanderung - Studie: Brexit schadet den britischen Arbeitnehmern