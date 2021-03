Fast 6 Millionen Fachkräfte mit Uni Abschluss gehen bis 2030 in Rente

Schätzungsweise sechs Millionen Arbeitnehmer mit Universitätsabschluss gehen bis 2030 in den Ruhestand. Durch Innovation und Digitalisierung erhöht sich gleichzeitig der Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften. Obwohl mehr als ein Drittel der jüngeren Generation einen Universitätsabschluss erwirbt (in der Generation ihrer Eltern war es noch ein Viertel), stellt der Strukturwandel den Arbeitsmarkt weiterhin vor große Probleme. Dazu kommt eine zügige Automatisierung, die bis 2030 fast ein Drittel aller geringqualifizierten Arbeitnehmer aus dem Job drängen könnte...