Fachkräftemangel - Warum Hochqualifizierte Deutschland den Rücken kehren

Gerade hochqualifizierte IT-Fachleute verlassen Deutschland - und kommen oft nicht mehr zurück...Detlef Scheele hat den Fachkräftemangel mit einer Zahl versehen. 400.000 Zuwanderer im Jahr brauche es, um die Lücken auf dem deutschen Arbeitsmarkt zu schließen. Das sagte der Chef der Arbeitsagentur (BA) gerade wieder in einem Interview. Und auch, wen er meinte, machte er unmissverständlich klar. Fachkräfte sollten in die Bundesrepublik kommen: Akademiker, Pfleger, aber auch Klimatechniker und Logistiker...Viele Geflüchtete beispielsweise gehören zu den un- und angelernten Kräften und Zeitarbeitern – die Scheele bei seiner Berechnung nicht meint. Seit 2015 sind auch deutlich mehr Menschen aus Ländern außerhalb der EU nach Deutschland eingewandert, deren Beschäftigung keine qualifizierte Berufsausbildung erfordert...Und die Deutschen, die auswandern, sind in der Mehrheit hoch qualifizierte Fachkräfte: Fast drei Viertel von ihnen haben ein Studium abgeschlossen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung (BiB)...Gut ausgebildet, jung und unabhängig, so lassen sich die Eigenschaften der Auswanderer zusammenfassen: Die Hälfte der kürzlich ausgewanderten Deutschen war 32 Jahre alt oder jünger, gut 40 Prozent lebten allein. Der Wegzug lohnte sich für sie vor allem finanziell...Auswanderer aus dem IT- und naturwissenschaftlichen Sektor bleiben dagegen häufiger im Ausland. Sie sind die eine Ausnahme, die die Forscher ausgemacht haben. „Eine Beschäftigung in dieser Branche senkt die Wahrscheinlichkeit einer Rückkehr deutlich“, schreibt Witte in einer Analyse.Und das stellt dann durchaus ein Problem für den deutschen Arbeitsmarkt dar: Ende 2020 waren hierzulande etwa 86.000 Stellen für IT-Fachleute nicht besetzt. BA-Chef Scheele braucht das sicher niemand zu sagen.