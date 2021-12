Fachkräftemangel belebt den Arbeitsmarkt: Firmen bewerben sich heutzutage um Personal - Statt wie früher „die Chance auf einen Arbeitsplatz“ heißt es heute „die Chance auf eine Fachkraft“

Das hat sich inzwischen deutlich geändert. In vielen Branchen herrscht Fachkräftemangel – insbesondere im Handwerk, Gesundheitswesen und IT-Bereich. Immer häufiger hängen in Geschäften Stellengesuche aus, Unternehmen werben auf ihren Fahrzeugen um Nachwuchs. „Es ist für Firmen viel schwieriger, Arbeitskräfte zu finden, als vor 15 Jahren“, sagt Enzo Weber, von Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Zuzana Blazek vom Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung des Instituts der deutschen Wirtschaft erkennt sogar eine Umbruchphase: „Aus einem Arbeitgebermarkt wird zunehmend ein Arbeitnehmermarkt.“Häufig suchen sich die Bewerber heutzu­tage selbst das Unternehmen ausDas hat Auswirkungen auf Bewerbungen: Während sich qualifizierte Fachkräfte teilweise Jobs aussuchen können, müssen Unternehmen um sie buhlen. „Früher war es der Kampf der Talente, heute ist es der Kampf um die Talente“, sagt Fabian Prudencia De Almeida, Geschäftsführer des Personalservices Dahmen. „Das Recruiting hat sich stark verändert“, bestätigt Blazek: „Nur Unternehmen, die mutig sind und neue Wege gehen, werden es in Zukunft schaffen, Menschen zu einer Bewerbung zu bewegen.“Um bei der Stellenbesetzung erfolgreich zu sein, können und müssen viele Unternehmen an verschiedenen Stellschrauben drehen. Es genüge oft nicht, Stellengesuche in der Zeitung zu veröffentlichen, sagt Jochen Mai, Autor der „Karrierebibel“. Unternehmen müssten etwa auf Jobmessen, Onlinejobbörsen und in den sozialen Medien präsent sein und sich auf Bewerberdatenbanken wie Xing oder Linkedin umschauen. Stellengesuche sollten zudem möglichst offen formuliert werden, um auch Bewerber anzusprechen, die nicht exakt auf das Jobprofil passen, rät Weber.Das Bewerbungsverfahren, oder neudeutsch die „Candidate Journey“, sollte zudem vereinfacht werden, empfiehlt Blazek. So könne mitunter auf ein Anschreiben verzichtet werden. Wichtig sei es außerdem, schnell zu reagieren: „Kandidaten wollen nicht ewig warten“, betont sie. Auch Transparenz sei hilfreich – etwa konkrete Angaben zum Gehalt...