Es wird wärmer – aber die positiven Effekte des Klimawandels werden wohl überwiegen

Die einst fruchtbare Sahara hatte sich durch die Abkühlung in die größte Trockenwüste der Welt verwandelt...Nun scheinen sie durch den Klimawandel wieder in Bewegung zu geraten – in umgekehrter Richtung…„Die globale Erwärmung zeigt hier eine segensreiche Wirkung“, kommentiert Kröpelin. „Wenn sie weiter fortschreitet, könnte die Sahara in ein paar hundert Jahren wieder ergrünen und so aussehen wie ein kenianischer Nationalpark.“ Für Hunderte Millionen Anwohner sei das „ein absolut positiver Trend“.Unbegründete SchreckensszenarienWas bis vor Kurzem wie ein Tabu erschien, das allenfalls Provokateure durchbrachen, sprechen nun immer mehr renommierte Forscher aus: Die Klimaerwärmung führt nicht nur zu Katastrophen, sie bringt auch weit reichende Vorteile für Mensch und Natur…Doch Studien weltweit legen auch nahe, dass viele verbreitete Schreckensszenarien unbegründet sind. Ökosysteme wie der Amazonas-Regenwald sind danach keineswegs dem Hitzetod geweiht. Viele Tiere können sich neue Lebensräume erschließen, große Wüsten- und Kälteregionen nutzbar werden. Weltweit gesehen dürften die Nahrungserträge sogar steigen…Der Vorhersage des Weltklimarats etwa, dass bereits 2,5 Grad Celsius Erwärmung zu einem „bedeutenden Verlust an Amazonas-Regenwald und dessen Biodiversität“ führen, widerspricht jetzt eine Studie, die im Wissenschaftsmagazin „Sciene“ erschien. Ein internationales Forscherteam untersuchte dazu in Kolumbien und Venezuela die Überreste des tropischen Regenwalds, der dort vor 56 Millionen Jahren wuchs.Damals kam es zu einer sprunghaften globalen Erwärmung. Der Kohlendioxidgehalt der Luft verdoppelte sich binnen 10 000 Jahren, die Durchschnittstemperaturen stiegen um drei bis fünf Grad Celsius – auf etwa fünf Grad wärmere Werte als heute. In dem damaligen Super-Treibhausklima müsste den gängigen Modellen zufolge der Wald zu Grunde gegangen sein.Förderung der Biodiversität„Wir fanden das Gegenteil von dem, was wir erwarteten“, erzählt Studienleiter Carlos Jaramillo vom Smithsonian Tropical Research Institute in Panama. Die Fossilien belegten kein Massensterben, sondern eine enorme Zunahme der Artenvielfalt. Der Temperaturanstieg hatte die einmalige Biodiversität der Regenwälder offenbar erst befördert. „Pflanzen verfügen über die genetische Variabilität, um mit hohen Temperaturen und hohem Kohlendioxidgehalt zurechtzukommen“, resümiert Paläontologe Jaramillo. „Das Problem für sie ist nicht die globale Erwärmung, es ist vielmehr die Abholzung.“„Die Erdgeschichte zeigt, dass sich die Warmzeiten durch besonders hohe Diversität ausgezeichnet haben“, sagt auch Josef Reichholf, emeritierter Ökologe und Evolutionsbiologe aus München. „Artenverluste in beträchtlichem Umfang haben die Kaltzeiten gebracht.“ Generell gelte: „Je wärmer ein Lebensraum ist, desto artenreicher ist er.“…Klimakiller als WachstumfördererSeit dem 18. Jahrhundert wird es wieder wärmer, und der Mensch verstärkt diesen Effekt nun durch das Treibhausgas Kohlendioxid (CO2). Dessen Anteil in der Atmosphäre erhöhte sich von vorindustriellen 280 ppm (Teilchen pro Million Luftteilchen) auf derzeit 387 ppm. Dieser Wert ist der höchste seit mindestens 700 000 Jahren, aber nicht einmal halb so hoch wie zur Zeit der Artenexplosion vor 56 Millionen Jahren.Für die Pflanzenwelt bedeutet der Anstieg ein vermehrtes Nährstoffangebot. Kohlendioxid wird zwar gern als Klimagift oder Klimakiller geschmäht, aber „es ist ein unverzichtbarer Baustein der Photosynthese und damit Grundlage allen Lebens“, betont Hans-Joachim Weigel, Leiter des bundeseigenen Johann Heinrich von Thünen-Instituts für Biodiversität. „Die meisten Kulturpflanzen wie Reis, Weizen, Gerste und Kartoffeln reagieren auf einen CO2-Anstieg mit einer erhöhten Photosyntheserate und damit verstärktem Wachstum.“Alte Prognosen auf dem PrüfstandDer „CO2-Düngeeffekt“ ist Gewächshausbetreibern schon lange bekannt. Weigels Arbeitsgruppe studiert ihn seit einigen Jahren in ausgedehnten Freilandversuchen. Dabei bedient sie sich einer Art Zeitmaschine: Mittels computergesteuerter Düsen begasen die Forscher Anbaufläuchen so mit Kohlendioxid, dass der CO2-Gehalt dort so hoch ist wie voraussichtlich im Jahr 2050: 550 ppm. „Der Kornertrag steigt dadurch um zehn bis 15 Prozent“, berichtet Weigel. Und es zeigt sich ein weiterer positiver Effekt: Weil die Pflanzen das benötigte CO2 leichter aufnehmen, verlieren sie durch ihre Atemöffnungen weniger Feuchtigkeit. „Sie können effizienter mit Wasser umgehen“, weiß Weigel, „und halten Trockenperioden besser stand.“Die Befunde korrigieren ältere Prognosen, nach denen es in Deutschland künftig wegen wärmerer, trockenerer Sommer zu Ernteeinbußen kommen wird. „Rechnet man den CO2-Effekt mit ein, werden die Erträge voraussichtlich gleich bleiben oder leicht zunehmen“, erklärt der Ökologe.Modellberechnungen des Internationalen Instituts für Angewandte Systemanalyse (IIASA) in Österreich ergaben, dass die weltweite Getreideernte durch den Klimawandel bis 2050 um drei Prozent steigen wird. Allerdings mit starken regionalen Unterschieden: Das südliche Afrika wird danach ein Hauptverlierer sein (minus 28 Prozent), Zentralasien der größte Gewinner (plus 19 Prozent).Langfristig lassen sich zudem neue Nutzflächen erschließen, wenn die Permafrostböden in Nordamerika, Sibirien und Europa tauen. „Im hohen Norden werden ausgedehnte Gebiete bewohnbar werden“, prognostiziert der Konstanzer Physikprofessor und Klimabuch-Autor* Gerd Ganteför. „Und das Nordpolarmeer wird ein fruchtbarer Lebensraum werden.“Auf WachstumskursGrönland beginnt bereits zu ergrünen. Im Süden betreiben etliche Menschen wieder Ackerbau und züchten Schafe, so wie zur Wikinger-Zeit. Die Erträge steigen von Jahr zu Jahr. Auch die deutschen Winzer freuen sich über Rekordergebnisse. Sogar Hamburg bewirtschaftet seit 1996 einen Weinberg, der reichlich Früchte trägt.Auf Wachstumskurs sind auch viele Wälder in kalten und hohen Lagen. „In den Alpen wandert die Baumgrenze langsam nach oben, die Bestände werden dichter“, weiß Peter Bebi von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. „Im menschenleeren nördlichen Ural zeigen sich die klimabedingten Veränderungen besonders deutlich: Wo es vor 40 Jahren noch offene Tundra gab, kommen heute junge Wälder auf.“Auch am Südrand der Sahara ist der grüne Wandel vor allem in den unbewohnten Gegenden ersichtlich. In den dicht besiedelten Regionen dagegen fressen die in großer Zahl gehaltenen Ziegen die neuen Pflänzchen weg. „Da wächst buchstäblich kein Grashalm mehr“, beschreibt Geoarchäologe Kröpelin die paradoxe Situation: Der menschengemachte Klimawandel hilft dort am meisten, wo kein Mensch stört.