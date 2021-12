Energiewirtschaftliche Institut an der Uni Köln (EWI) - Zweifel an der Umsetzbarkeit der Energiewende durch die Ampel - Warum in den kommenden Jahren eine Stromlücke droht

Außerdem ist ein Ausbau von Wind- und Solarkraftwerken erforderlich, wie es ihn in Deutschland noch nie gegeben hat. So sollen allein die Photovoltaik-Kapazitäten von derzeit 54 GW bis 2030 auf 200 GW steigen. Das bedeutet einen jährlichen Nettozubau von 14,6 GW bis 2030. Der bisherige Rekordwert stammt aus dem Jahr 2012. Damals wurden laut EWI 7,9 GW erreicht...Der Wechsel auf E-Autos bleibt nicht ohne Folgen für das Gesamtsystem. Die Antriebswende wird für eine rasch steigende Stromnachfrage sorgen – ebenso wie der geplante Ersatz von gas- oder ölbetriebenen Heizkesseln durch elektrische Wärmepumpen. Hinzu kommt das Ziel der künftigen Koalition, die für 2030 angestrebten Kapazitäten für die stromintensive Wasserstoffelektrolyse von der Zielvorgabe fünf GW auf zehn GW zu verdoppeln.Auch Faktoren jenseits der Klimapolitik sorgen für eine steigende Stromnachfrage, die zugleich die Betreiber der Stromnetze vor Herausforderungen stellt. So die Digitalisierung mit ihrem exorbitant steigenden Datenvolumen und einer wachsenden Anzahl von Rechenzentren. Auch die geplanten Giga-Factories für die Produktion von Batteriezellen werden sich spürbar auf den Stromverbrauch auswirken...