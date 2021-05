Energiewende scheitert am Fachkräftemangel

" seien,Häuser energetisch zu sanieren und so dieIn einem jetzt vorgestellten Policypaper rechnen die Wissenschaftler vor, dass "zusätzlich rund 100.000 Handwerkerinnen und Handwerker im Fensterbau und für die Heizungsinstallation sowie für Maler- und Stukkateurarbeiten" nötig sind, um den Gebäudebestand in Deutschland fit zu machen für die Energiewende.100.000 Handwerker für die Energiewende fehlen in DeutschlandNach Auffassung der Ökoinstituts-Experten müssen Fenstern, Gebäudehülle und Heizungs- und Anlagentechnik auf Vordermann gebracht werden. In einer Umfrage des Wissenschafts-Instituts unter Eigentümern von Ein- und Zweifamilienhäusern erfragten die Spezialisten zugleich, dass der "Personalmangel im Handwerk bereits heute die Umsetzung energetischer Sanierungen erschwert".Mehr als 40 Prozent der Befragten gaben an, so die Freiburger Wissenschaftler in ihrer Pressemeldung zu den Untersuchungsergebnissen, dass es derzeit schwierig sei, geeignete Handwerksbetriebe für die geplanten Sanierungsmaßnahmen zu finden. "Jeder Zwölfte konnte kein geeignetes Angebot erhalten, etwa jeder Dritte hat weniger Angebote bekommen als angefragt", resümieren die Experten ihre Umfrageergebnisse.Die, seit die Bundesregierung im Herbst 2010 ihr Energiekonzept und damit ihr Klimaziel für den Gebäudebestand verabschiedet hat...