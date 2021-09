Energiewende: Italien diskutiert Atom-Wiedereinstieg

"Wenn sich in einem bestimmten Moment herausstellt, dass diese Reaktoren nur wenig radioaktiven Müll verursachen, dass die Sicherheit hoch und die Kosten pro Megawatt niedrig sind - dann ist es verrückt, diese Technologie nicht in Erwägung zu ziehen", sagt Cingolani dazu. Der nachgeschobene Hinweis Cingolanis, noch sei die Technologie nicht ausreichend erforscht und aktuell stünde keine Entscheidung an, nutzte wenig: Italien diskutiert seitdem, ob auch Atomkraftwerke Teil der Strategie im Kampf gegen die Klimawende sein können.Unterstützung für den Vorstoß des parteilosen Cingolani, der dem linksliberalen Lager zugerechnet wird, kommt unter anderem von der rechten Lega. Angesichts stark steigender Strompreise, sagt Parteichef Matteo Salvini, könne Italien nicht länger das einzige G8-Land ohne Atomkraftwerke bleiben: "Das Schweden von Greta hat acht Atomkraftwerke, ein italienisches Energieunternehmen baut vier in Slowenien, und italienische Ingenieure arbeiten mit an neuesten Kraftwerken in der Welt, die null Gefahr und null Luftverschmutzung bedeuten", sagte er. "Da kann es nicht sein, dass wir in Italien die einzigen sind, die nichts tun."...