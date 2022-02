Eiszeit - Peter MaffayBerge spucken Lava aus in den silberklaren Mond.Aschenregen fällt auf unsDie Erde hat Milliarden VoltUnd aus der Quelle schießt Glut so hoch bis zum SaturnAtlantis kommt jetzt hochDoch wo bleibt der MenschDer sich daran freut?Eiszeit - EiszeitWenn die Meere untergehn und die Erde bricht.Kontinente rasen dann in Sekunden auf sich zu.Wer sieht noch den letzten Blitz dann vor dieser Explosion?Die Wolken sind so rotUnd wo einst die Wüste warGähnt nur ein schwarzes LochUnd der letzte Mensch bittet um den Tod.Eiszeit - EiszeitWenn die Meere untergehn und die Erde bricht.Dann hat kein Sprengkopf mehr irgendwo ein letztes Ziel.Bleibt dies nur Utopie? - Rotes TelefonWenn du versagst...Eiszeit - EiszeitWenn die Meere untergehnUnd die Erde bricht - und die Erde brichtEiszeit - EiszeitWenn die Meere untergehnUnd die Erde bricht - und die Erde bricht.