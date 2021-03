Ein 23 Jahre alter Libanese kam 2020 auf 48 Straftaten – Fast jede Woche eine Straftat – Ist Deutschland noch ein Rechtsstaat?

Deutsche StaatsangehörigkeitFast die Hälfte, nämlich 45 Prozent der 388 Täter aus der Clankriminalität, besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Die libanesische haben rund 17 Prozent, in 15 Prozent der Fälle ist die Staatsangehörigkeit ungeklärt. Zwar setzt der Senat verstärkt auf Abschiebungen von Clankriminellen und hat damit zuletzt auch schon einzelne Erfolge erzielt. Der hohe Anteil an Tätern mit deutscher Staatsangehörigkeit zeigt aber, dass Abschiebungen nur ein begrenztes Mittel sind, um gegen Mitglieder der Clans vorzugehen.Wen eigentlich haben die Ermittler im Blickfeld? In Berlin begrenzen sie den Begriff der Clankriminalität „auf die Kriminalität von Angehörigen ethnisch abgeschotteter arabischstämmiger Strukturen, deren ethnische Wurzeln insbesondere auf so genannte Mhallami-Kurden, Libanesen und staatenlose Palästinenser zurückgeführt werden können und die seinerzeit als Kriegsflüchtlinge aus dem Libanon zugewandert sind“. Andere Gruppen, die etwa aus Tschetschenen oder Roma bestehen, bleiben unberücksichtigt, auch wenn sie ähnliche Strukturen aufweisen. Auch hat der rot-rot-grüne Senat darauf verzichtet, Straftaten bestimmten Familiennamen zuzuordnen...