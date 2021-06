Durch den Antrag eines Misstrauensvotums durch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten wird die rot-grüne Regierung in Schweden gestürzt

Sicher ist eines: dass sich da eine neue politische Landschaft formiert. Eine, in der sich die politischen Ränder wohl nicht mehr marginalisieren lassen. Das gilt vor allem für die rechtspopulistischen Schwedendemokraten (SD). Deren Vorsitzender Jimmie Akesson hatte das Misstrauensvotum auf den Weg gebracht, er sieht sich jetzt schon als Gewinner.Es ist noch nicht lange her, da waren die SD, die ihrer Verachtung fürs herrschende demokratische System regelmässig Ausdruck verleihen, die Parias in Schwedens Politik: Keiner wollte mit ihnen kooperieren. Das ist vorbei. Das bürgerliche Lager hat die Brandmauer zur äussersten Rechten eingerissen. Die Macht lockt. Eine Unterstützung durch die SD ist nicht länger tabu, sondern erwünscht. Vielleicht klappt es diesmal schon.