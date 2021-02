Disney Plus sperrt Dschungelbuch für Kinder wegen Rassismus

Will man derzeit die genannten Kinderfilm-Klassiker bei Disney+ ansehen, kommt zuerst folgender Warnhinweis: "Dieses Programm enthält negative Darstellungen und/oder eine nicht korrekte Behandlung von Menschen oder Kulturen. Diese Stereotype waren damals falsch und sind es noch heute." Das Unternehmen will damit nach eigener Aussage auf die schädliche Wirkung der Kinderfilme aufmerksam machen und eine Diskussion über Diskriminierung anstoßen, statt die Inhalte generell zu entfernen.Ende Januar hat sich Disney dann jedoch dazu entschieden, die Klassiker zumindest bei Kinderprofilen ganz zu entfernen. Ohne Ankündigung verschwanden Peter Pan, Aristocats, Susi und Strolchi, Dumbo, Das Dschungelbuch und Die Insel der Verlorenen. Im Kinderprofil sind Filme verfügbar, die in Deutschland den Altersstufen von 0 bis 6 Jahren entsprechen...