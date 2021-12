Diejenigen, die die US-Gesellschaft spalten: Gendern in den USA wird immer extremer – das kommt Donald Trump zugute – Nur 30 % der Bevölkerung wünschen sich mehr politische Korrektheit in der Sprache

Wie viele US-Bürger möchte auch er seine politische Korrektheit betonen. Mit den Fürwortern (Pronomen) “he, him, his”Viele Amerikaner wollen ein Zeichen für LGBTQ setzenIn Amerika wird es immer normaler, Trans-Menschen in der Mehrzahl (im Plural) anzusprechen. Neben den Namen unter Zoom-Fotos steht deshalb zum Beispiel “Anna Miller/she, her, her”. Oder eben “Alex Smith/they, them, their”. Tätigkeitswörter (Verben) beugt man dann ebenfalls im Plural.Diese Angaben werden von Arbeitgebern nicht vorgeschrieben. Viele Amerikaner setzen sie trotzdem hinter ihren Namen. Sie wollen sich damit solidarisch zeigen mit der Gemeinschaft der Homosexuellen und Trans-Menschen (LGBTQ).Das schließt auch folgende Gruppen ein:– Questioning (also Fragende, Experimentierende)– Intersexuelle– Pansexuelle– Two-Spirits (Menschen, die sich dem Geiste nach als männlich und weiblich identifizieren)– Androgyne– AsexuelleLaut neuesten Statistiken möchten sich 11 Prozent von ihnen geschlechtlich nicht festlegen."X" als Geschlechts-Angabe in US-ReisepässenIn vielen US-Bundesstaaten kann man bereits im Führerschein neben “männlich” und “weiblich” auch “X” als Geschlecht eintragen lassen. Ab Jahresende soll dies auch in US-Reisepässen möglich sein.Auch in den Freizeit-Parks von Disney World wird gegendert: Zur Begrüßung zum abendlichen Feuerwerk heißt es nicht mehr “Welcome ladies and gentlemen, boys and girls” (Willkommen, Damen und Herren, Jungen und Mädchen). Sondern “Welcome dreamers of all ages” – “Willkommen, Träumer aller Altersgruppen”.Zu Beginn des Jahres strich Disney bereits einige Szenen aus seiner beliebten “Jungle Cruise”-Bootsfahrt, um indigene Völker nicht zu beleidigen.An amerikanischen Hochschulen können sich die Studenten schon lange mit ihren bevorzugten Gender-Pronomen in die Kurslisten eintragen.Professoren fragen zu Seminar-Beginn jeden Studenten ganz selbstverständlich, welche Pronomen erwünscht sind: männliche, weibliche oder der Plural...Für Aufruhr sorgte kürzlich die angesehene Brandeis University bei Boston. Sie hat eine “Liste unterdrückender Vokabeln” herausgegeben. Selbst einige fortschrittliche US-Medien verspotteten die Uni dafür.Laut Empfehlungen der Universität solle man künftig folgende Worte umgehen:Statt “crazy” sage man besser “bananas”,statt “psychisch krank” wird eine “mentale Gesundheitskondition” vorgeschlagen,statt “Überlebende” heiße es “Menschen, die etwas Schweres erlebten”und statt “Obdachlose” besser “Personen ohne Unterkunft”.... Die Mehrheit der Republikaner lehnt politische Korrektheit heftig ab.Nach einer Umfrage des Senders NPR/PBS News Hour wünschen sich nur rund 30 Prozent der Bevölkerung mehr politische Korrektheit in der Sprache. Und 56 Prozent aller männlichen US-Wähler gaben an, in Trumps Amtszeit konnten sie sich freier ausdrücken.Das könnte nach der Meinung von Politik-Experten eine Warnung für die Demokraten sein.