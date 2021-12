Die ultrarechte Giorgia Meloni könnte Ministerpräsidentin von Italien werden

Mögliche Rechtskoalition mit Lega und Forza ItaliaIn Umfragen liegen die "Brüder Italiens", die einzige Partei in der Opposition zur Regierung von Mario Draghi, bei 20 Prozent, Tendenz steigend. Meloni hat Matteo Salvini und seine Lega rechts überholt, nur die Sozialdemokraten sind laut Umfragen noch etwas stärker. "Meloni kann die erste Premierministerin in Italien werden", schrieb der Economist...Angesichts der seit jeher instabilen politischen Verhältnisse in Italien ist es bis zur nächsten Regierungskrise nie lange hin. Nun droht wegen der Wahl des Staatspräsidenten im Februar die nächste politische Krise. Außer auf Premier Draghi können sich die Parteien bislang auf keinen möglichen Kandidaten einigen.Gäbe es im Frühjahr eine Neuwahl, könnte Meloni nach derzeitigem Stand als Anführerin einer Rechtskoalition mit Lega und Silvio Berlusconis Forza Italia das Amt des Ministerpräsidenten beanspruchen. Spätestens 2023 wird dann nach Ende der Legislatur regulär gewählt...