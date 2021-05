Die sozialdemokratische Regierung Dänemarks strebt an, dass Asylsuchende außerhalb der Grenzen Dänemarks in einem Asylzentrum Schutz finden sollen

...Gespräche in ÄthiopienIm Referat steht unter anderem, dass Friborg zusammen mit weiteren dänischen Verwaltungsangestellten im Oktober ein geheimgehaltenes Land – dies sei Äthiopien, wie „Jyllands-Posten“ schreibt – besucht, um die Möglichkeiten für „die Ambition der Regierung für eine Externalisierung des Asylprozesses“ zu untersuchen.Externalisierung bedeutet, dass Dänemark Personen, die nach Dänemark kommen und einen Antrag auf Asyl stellen, stattdessen an einen Ort im Ausland bringen will, wo sie bleiben sollen, sofern sie Asyl erhalten.Des Weiteren ist Anders Tang Friborg auch zu Gesprächen nach Ägypten gereist...