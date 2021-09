Salvini zuckt mit den Schultern: "Wenn das Mitte-Rechts-Lager insgesamt zulegt, soll es mir recht sein - und Mitte-Rechts am Ende die absolute Mehrheit im Land stellt." Der Zweikampf, wer Italiens Rechte in die Parlamentswahlen in eineinhalb Jahren führt, ist eröffnet. Der Trend sagt Meloni, Salvini ist im rechten Lager derzeit nur die Nummer zwei.