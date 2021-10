Die neue Atomachse drängt Deutschland ins Abseits - Frankreich macht Polen Angebot über den Bau von Kernkraftwerken

Es war ein Treffen, von dem kaum jemand Notiz nahm. Dabei dürfte es für das von der EU-Kommission ausgerufene Ziel, die Gemeinschaft bis 2050 auf Klimaneutralität zu trimmen, entscheidend sein. Es geht um nichts weniger als die Zukunft von Europas Energiewirtschaft. Am 15. Oktober wurde Jean-Bernard Lévy, Chef des französischen Energiekonzerns EDF, von Polens Premierminister Mateusz Morawiecki in Warschau empfangen.Der französische Gast unterbreitete dem Regierungschef ein Angebot über den Bau von Kernkraftwerken in Polen. Aus polnischen Regierungskreisen heißt es, die Offerte werde in Warschau „sehr ernst“ genommen, Frankreich habe sich in eine Spitzenposition manövriert, um den Zuschlag zu erhalten.Für die Franzosen wäre der Deal mit Warschau eine doppelte Win-Situation...