Die nächste schwedische Ministerpräsidentin (Sozialdemokratin) - Sozial- und Wirtschaftspolitik wie Linkspartei, in der Verbrechensbekämpfung und Ausländerpolitik stramm wie die Rechtspopulisten

Sie wirkt ein wenig unscheinbar – trotz ihrer blond leuchtenden, halblangen Haare. Die frischgewählte Parteichefin der Sozialdemokraten (SAP), Magdalena Andersson, wird wohl die erste Ministerpräsidentin Schwedens werden...Andersson ist viel geradliniger, durchsetzungsfähiger und klarer in ihrer Kommunikation als Löfven. "Ich stehe gerne in der ersten Reihe und trage Verantwortung und ich liebe es, zu bestimmen und zu gewinnen", sagte die einstige Leistungssschwimmerin einmal.Doch wie will die Wirtschaftswissenschaftlerin nun Stimmen zurückgewinnen? Schwedische Analysten glauben, Andersson werde sich in der Sozial- und Wirtschaftspolitik an der Linkspartei orientieren, in der Verbrechensbekämpfung und Ausländerpolitik allerdings stramm an den Rechtspopulisten. Ihre dänische Genossin Mette Frederiksen hat bereits gezeigt, wie das geht...