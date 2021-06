Die Chancen durch den Klimawandel sind für die deutsche Landwirtschaft größer als die Risiken

Die globalen Klimaveränderungen können den Bauern in Deutschland neben Risiken auch zahlreiche Chancen bieten, wenn zeitnah die richtigen Stellschrauben in Forschung und Entwicklung gedreht werden. Züchtungsfortschritte, die betriebsindividuelle Erprobung neuer Ackerbausysteme und ein besseres Wassermanagement zählten zu den wesentlichen Ansatzpunkten, die die Referenten auf der Tagung des Kuratoriums für Technik und Bauwesen in der Landwirtschaft (KTBL) am vergangenen Mittwoch dabei herausgestellt haben. Zu den aus deutscher Sicht positiven Perspektiven gehören höhere Weltmarktpreise, geringere Energiekosten, ein größeres Spektrum anbaubarer Kulturen und auch wachsende Erträge. Der Berufsstand muss sich laut Dr. Rainer Gießübel vom Bundeslandwirtschaftsministerium aber im Klaren darüber sein, dass der Klimawandel weiter voranschreitet und die „vom Regen gespeiste Landwirtschaft andere Voraussetzungen bekommt“. Das betreffe vor allem die Verteilung der Niederschläge.Der Starkregen- beziehungsweise Dürreproblematik lässt sich nach Einschätzung des Präsidenten vom Thünen-Institut (TI), Prof. Folkhard Isermeyer, aber durch neue Wasserspeichersysteme begegnen. Anstatt Stauseen zu bauen, sei eine Vielzahl kleinräumiger, regional verteilter Rückhaltebecken mit der Möglichkeit zur überjährigen Wasserspeicherung gefragt, sowie auch der Ausbau von Wassertransportwegen. Dr. Cathleen Frühauf vom Deutschen Wetterdienst (DWD) führte Prognosen an, wonach sich die Zunahme der Niederschläge auf das Frühjahr, den Herbst und Winter konzentrieren wird. Im Szenario eines strengen Klimaschutzes blieben die Mengen im Sommer unverändert; unter schlechten Vorzeichen werde der Regen im Sommer, trotz einer Zunahme im Gesamtjahr, deutlich abnehmen. Diese Entwicklung sei jetzt schon feststellbar. Die sich schnell verändernden klimatischen Bedingungen erfordern laut dem Präsidenten des Julius-Kühn-Instituts (JKI), Prof. Frank Ordon, eine schnelle Reaktion der Pflanzenzüchtung...Die stärkere Betroffenheit von Agrarsystemen in anderen Ländern durch den Klimawandel als in Deutschland kann aus Sicht Isermeyers zu einer Steigerung der Weltmarktpreise führen. In Getreideerzeugerregionen wie Australien oder Argentinien, die auf großer Fläche produzierten, sei es durchaus möglich, dass der Flächenmultiplikator Ertragsausfälle in der Photosyntheseleistung zur Folge habe. „Das kann zu Weltmarktpreissteigerungen führen, die bei uns dadurch, dass wir für offene Märkte produzieren, ankommen“, so der TI-Präsident. Wie sich aber die drei Wirkungslinien unter dem Strich auswirkten, sei Glaskugelleserei. „Viel wichtiger finde ich die Botschaft, dass, selbst wenn wir zu dem Ergebnis kämen, dass per Saldo die Chancen für die deutsche Landwirtschaft für den Klimawandel größer sind als die Risiken...