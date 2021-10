Die Atomkraft wird zurückkommen – ob Deutschland das will oder nicht - Die Big Player der Welt haben sich erneut für Atomkraft entschieden

2019 waren die Pro- und Anti-Atomkraft-Lager in der EU noch ausgeglichen: Konkret galt ein Drittel der Mitgliedstaaten als Befürworter der Atomkraft, ein Drittel war dagegen, und ein Drittel hatte sich noch nicht positioniert. Doch mittlerweile erklären sich immer mehr EU-Länder offen für neue Investitionen in diesem Bereich. Schließlich wird bei der Erzeugung von Atomstrom kein CO2 ausgestoßen.Mitte Oktober veröffentlichten zehn Mitgliedstaaten unter der Federführung von Frankreich eine Pro-Atomkraft-Erklärung. Mit dabei waren Finnland, die Visegrad-Staaten Polen, Ungarn, Tschechien und die Slowakei, außerdem Slowenien und Kroatien sowie Rumänien und Bulgarien.Bei diesen Ländern wird es nicht bleiben: In den Niederlanden gibt es Überlegungen, weitere Atomkraftwerke zu bauen. Estland plant zum ersten Mal in seiner Geschichte den Bau eines Kernkraftwerks – dabei galten die Balten bislang als Atomkraft-skeptisch.Somit sieht es immer mehr danach aus, als würde Frankreich den Kampf peu à peu für sich entscheiden. Der Blick über die EU hinaus zeigt den gleichen Trend: Die USA, Kanada, Großbritannien, Japan und Südkorea haben sich ebenfalls das Ziel gesetzt, bis 2050 klimaneutral zu sein. China, Russland und Saudi-Arabien wollen das bis 2060 schaffen. All diese Länder setzen dabei neben erneuerbaren Energien auf Atomkraft.Die meisten wollen weitere Kraftwerke bauen, Südkorea will seinen Atomausstieg hinauszögern. Und damit hat längst auch ein technologisches Wettrennen um die Kernenergie der Zukunft begonnen. China arbeitet daran, auch in dem Bereich die Weltmarktführerschaft zu übernehmen – und ist bereits fleißig dabei, seine Kernenergie-Technologie zu exportieren...Bei den Kraftwerken der nächsten Generation sollen Kernschmelzen nicht mehr möglich sein, außerdem soll weniger Atommüll anfallen und vorhandener radioaktiver Abfall energetisch wiederverwertet werden. Die militärische Zweckentfremdung, auch das ein Argument der Kernkraft-Gegner, soll nicht mehr möglich sein...