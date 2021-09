Die 6 Kernkraftwerke zunächst weiterlaufen zu lassen, würde von 2023 an eine jährliche Einsparung von 90 Mio. Tonnen CO2 ermöglichen. Das wäre ein konkretes und sofort wirksames Klimaschutzprogramm

...Die deutsche Abkehr von Atomkraft läuft der weltweit herrschenden Tendenz total zuwider. Zwar haben aus unterschiedlichen Gründen auch Italien, die Schweiz, Litauen und Kasachstan der Atomindustrie den Rücken gekehrt, doch wollen laut der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA 28 Staaten neu einsteigen, darunter Bangladesch, Nigeria und Saudi-Arabien. Rund um den Globus sind in 33 Ländern an die 400 Atomkraftwerke in Betrieb, in dreizehn Staaten werden neue gebaut, so in Großbritannien, Finnland und der Slowakei. Die Engländer halten Kernenergie für unabdinglich, um die Probleme des Klimawandels anzugehen, und bauen deswegen den Hinkley-Point-Reaktor, der allein sieben Prozent des britischen Strombedarfs decken wird. Gleichzeitig entwickelt Rolls-Royce Minireaktoren, von denen zehn ans Netz gehen sollen; an Kleinreaktoren arbeiten auch die Argentinier, Russen und Chinesen.US-Präsident Biden lässt die Technik ebenfalls erforschen, während Bill Gates einen Natriumreaktor entwickeln lässt, der keine Wasserkühlung mehr braucht. In Frankreich, das noch 70 Prozent seines Stroms aus Atomkraftwerken bezieht, will Macron diesen Anteil auf 50 Prozent drücken, doch an einen Anstieg denkt er nicht. Die deutsche Atomindustrie, einst unter den führenden der Welt, kann da nur am Daumen lutschen...Es ist eine Illusion, dass Ökoenergie den Ausfall des Kohlestroms ersetzen könnte. Annalena Baerbock sagt: "100 Prozent erneuerbare Energie schaffen wir nur, wenn wir, wenn man Solarenergie und Windkraft massiv ausbaut." Dazu wären 10.000 zusätzliche Windräder und riesige Flächen nötig. Doch fehlt für die Vollversorgung aus erneuerbarer Energie nicht nur der Platz, wir haben auch zu wenig Sonnenstunden und zu viele Windflauten. Außerdem ist erst ein Fünftel der Trassen von Nord nach Süd fertig, die zum Ende des Atomausstiegs fertig sein sollten – und die Grünen lügen sich und uns in die Tasche, wenn sie den Ausbau von Netzen und Trassen für die Lösung halten. Ihre eigene Basis organisiert vielfach "unten" die Bürgerinitiativen gegen die Windparks und die Stromtrassen, die sie "oben" für nötig halten...