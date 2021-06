Diakonie-Umfrage: 62,5% gegen Aufnahme von mehr Flüchtlingen, 28% für Aufnahme von mehr Flüchtlingen - Grüne wollen weitere 40.000 Flüchtlinge aufnehmen

) mitder Befragten antworteten mit, wie aus den am 17. Juni in Berlin vorgestellten Ergebnissen hervorgeht. Der Rest antwortete "unentschieden"…Auch auf die Integration blicken die Menschen der Umfrage zufolge skeptisch. Auf die Frage, ob die in den vergangenen zehn Jahren angekommenen Flüchtlinge gut in Deutschland angekommen sind, antworteten 12,5 Prozent mit Ja, die Mehrheit von knapp 58 Prozent mit Nein. 28 Prozent antworteten mit "teils, teils", der Rest mit "weiß nicht"……Die Grünen fordern ein neues umfassendes Aufnahmeprogramm für Migranten. Deutschland solle 40.000 Flüchtlinge aufnehmen und damit in Europa ein Zeichen setzen, sagte der langjährige Grünen-Chef Cem Özdemir in der ARD…