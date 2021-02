Deutschland hat bei der Sterberate der Covid-Infizierten inzwischen die USA überholt

Doch der Blick auf die Zahl der Corona-Todesopfer zeigt, dass Deutschland ganz und gar nicht gut durch die Pandemie kommt...Nach den aktuellen Daten der Johns-Hopkins-Universität sind in Deutschland in den vergangenen sieben Tagen im Schnitt täglich 10,08 Menschen je eine Million Einwohner an oder mit Corona gestorben. Damit steht Deutschland derzeit auf einem unrühmlichen Platz 2 der großen Industriestaaten, hinter Großbritannien mit einem Wert von 18,01 – aber noch vor den USA (9,23) oder Italien (7,93). Beides Länder, die eigentlich als besonders schwer getroffen gelten...