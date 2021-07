Deutsche Nationalmannschaft: Niederknien statt siegen - Das kommt dabei heraus, wenn der Sport sich zum Handlanger der Politik macht

Zu Machenschaften und Verbrechen des türkischen Präsidenten Erdogan gegen Menschenrechte, Homosexuelle und Pressefreiheit, einschließlich Massen-Verhaftungen und Hinrichtungen in einem autoritären Staat, hat die Öffentlichkeit weder Stimmen von deutschen Spielern mit türkischen Wurzeln noch von Löw oder der DFB-Spitze gehört. Auch nicht während der um ein Jahr verschobenen Euro 2020, obwohl die Türkei sogar zum Eröffnungsspiel in Rom gegen Italien antrat. Gegen das eigene Mitgliedsland der Europäischen Union Ungarn war das jedoch im Zeichen des Regenbogens ungehindert in aller Schärfe möglich und gewollt.Teile der Auslandspresse lästern bereits über die moralische Überheblichkeit Deutschlands in Sport und Politik. Die NZZ schreibt, „Fussballspieler sollen spielen und nicht knien.“ Oder beantwortet die Frage: „Regenbogennation Deutschland? Warum die Fussball-Kampagne gegen Ungarn kurzsichtig und selbstgerecht ist.“Mit der verdienten Niederlage im Londoner Wembley-Stadion gegen Erzrivalen England ist nicht nur Joachim „Jogi“ Löw in seinem 198. Länderspiel als Bundestrainer gescheitert, sondern auch das System von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU).Politisierter Sport – da sind wir, wie zu Zeiten des Eisernen Vorhangs, wohl wieder angekommen.Die Quittung gibt’s auf’m Platz. Weltmeisterlich ist „Die Mannschaft“ – deutsch und national ist in der Ära von Kanzlerin Angela Merkel abgeschafft worden – nur noch beim „Zeichen setzen“ in Regenbogen-Farben oder beim Niederknien. Die einstige Spitzenmannschaft Deutschland liegt in der Fifa-Weltrangliste im Verlauf der Euro nur noch auf Platz 13 hinter Mexiko und der Schweiz.Fürs Zeichen setzen darf der noch amtierende Bundesübungsleiter in letzter Zeit ungefährdet von Misserfolg zu Misserfolg eilen. Nach der blamablen England-Niederlage in Wembley stellen ihm Journalisten mitfühlende statt kritische Fragen, auf die er schnell entschuldigend antwortet: Es tue ihm leid, dass mit dem EM-Ausscheiden „auch die Stimmung zu Hause dahin ist“. Er übernehme die „volle Verantwortung“. Das ist leicht daher gesagt, wenn man eh schon weg vom Fenster ist.Doch was schützt Löw in seinem Tun bis heute? Hätte er die WM-Blamage von 2018 (siehe unten) überstanden, wenn er CSU-Wahlmann bei der Bundespräsidentenwahl 2017 gewesen wäre? Mit Sicherheit nicht. Schließlich steht er auf der richtigen, der grünen Seite. 2017 war er bei der Bundespräsidentenwahl Wahlmann der baden-württembergischen Grünen. Obendrein zählt Löw zum Merkel-Lager.So wie die scheidende Kanzlerin das Land mit ihrer grenzenlosen Migrationspolitik und schier unbegrenzten Schuldenpolitik für EU-Europa gespalten hat, gelang Bundestrainer Joachim „Jogi“ Löw in 15 Jahren seiner Regentschaft eine ähnliche Spaltung der deutschen Fußball-Fangemeinschaft. Und zwar in diejenigen, die kritiklos politischen Botschaften, wie dem Regenbogen, folgen und denjenigen, die einem politikfreien Sport einer deutschen Nationalmannschaft treu bleiben wollen.Der Mannschaftsgeist führte Deutschland 2014 zum WM-TitelSicher hat der Bundesübungsleiter in seiner erfolgreichen Zeit seit 2005/6 (damals Co-Trainer) mit dem Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien seine Verdienste erworben. Doch war nicht in erster Linie Löw Garant des Titelgewinns, sondern der Mannschaftsgeist. Spielertypen und Kämpfer wie Bastian Schweinsteiger, Thomas Müller, Christoph Kramer, Sami Khedira, Jerome Boateng oder Philipp Lahm begeisterten die Nation. Sie opferten sich unter körperlichen Schmerzen auf dem Platz. Im Hintergrund zog der strategische Spiritus-Rektor und Co-Trainer Hansi Flick die Fäden. Er muss als Bundescoach demnächst die am Boden liegende Truppe wieder aufbauen.Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in den Stadien und zu Hause: Denn die deutsche Begeisterung für die Nationalelf hat nicht nur wegen ihrer schlechten Leistungen und DFB-Intrigen in den vergangenen Jahren nachgelassen. Das Märchen von Schwarz-Rot-Gold und elf Freunden auf grünem Rasen, mit Millionen Jubelnden auf Fanmeilen, vor Bildschirmen oder in Stadien, wurde regelrecht kaputt gemacht – von Sport wie Politik.Während des Spiels Deutschland-England, früher ein Straßenfeger, waren die S- und U-Bahnen Berlins voller Leute. In Pankow, wo sich seit gut 15 Jahren eine deutsche Fußballfan-Gemeinschaft aus drei Generationen zu den Nationalspielen trifft, unterhalten sich die Alten im Verlauf des Englandspiels über die schlimme Politisierung des Sports und die Jugendlichen spielen Tischtennis.Kaum einer interessiert sich noch fürs Deutschlandspiel, viele schwarz-rot-goldene Fahnen und Accessoires, sonst Tradition im Garten – Fehlanzeige.Bereits im Jahr 2019 waren zahlreiche Spiele der Nationalelf nicht mehr ausverkauft. Selbst gegen den WM-Finalgegner Argentinien blieben im Dortmunder Fußball-Tempel vor zwei Jahren im Oktober über 20.000 Plätze frei. Und trotz Pandemie-Beschränkungen auf 14.500 Zuschauer war nicht einmal das Deutschlandspiel in München bei der EM ausverkauft. Laut UEFA-Spielbericht waren nur 13.000 Fans anwesend. Ohnehin beweist Deutschland bei der Auslastung der Stadien während der Euro, dass diese Nation ihrem Image der „German Angst“ vollauf gerecht wird. Hierzulande durften die wenigsten Fans ins Stadion, obwohl die Inzidenz-Zahlen mit am niedrigsten in Europa sind.