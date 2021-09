Der Uran-Preis schiesst durch die Decke

Alleine in den letzten zwei Wochen wurde Uran 50 Prozent teurer – ein Pfund kostet nun 50 Dollar, so viel wie letztes Mal 2014.Für den steilen Anstieg mitverantwortlich seien Finanzinvestoren, sagt Nick Lawson von der Londoner Handelsfirma Oceanwall. Dasselbe Szenario habe man 2006 schon erlebt. Damals schoss der Preis für Uran von 20 auf 137 Dollar pro Pfund hoch. «Die Rally hat erst gerade begonnen. 2007 wurde Uran in weniger als einem Jahr siebenmal teurer. Jetzt hat sich der Preis erst verdoppelt. Ich glaube, Uran wird noch viel teurer.»…