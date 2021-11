Der Mitbewerber für den CDU-Vorsitz Helge Braun ist offen für Muezzinrufe in Deutschland

Der geschäftsführende Kanzleramtsminister Braun hat sich offen dafür gezeigt, mehr Muezzinrufe in Deutschland zu erlauben. Im Zuge seiner Bewerbung für den CDU-Parteivorsitz sagte Braun bei Bild TV, der Muezzinruf gehöre zur freien Religionsausübung...Kritiker sehen darin die unzulässige Bevorzugung einer Minderheit, zudem seien im Muezzinruf oft problematische Botschaften enthalten. In einer repräsentativen Umfrage sprachen sich drei Viertel der Deutschen gegen einen täglichen Muezzinruf in Städten und Dörfern aus.