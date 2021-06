Der Betrug der deutschen Rentner durch Doppelbesteuerung , geduldet durch den Kanzlerkandidaten Olaf Scholz (SPD), durch Bundesfinanzhof gestoppt

Olaf Scholz muss nun im Wahlkampf mit erbosten Rentnern rechnenFür Scholz, der zugleich SPD-Kanzlerkandidat ist, könnten es jetzt ziemlich ungemütliche Wochen bis zur Bundestagswahl werden. Denn eine Front von Millionen erboster Rentnern vor sich zu haben, ist nichts, was im Wahlkampf beflügelt.Zwar hat das Finanzministerium bereits kurz nach den Urteilssprüchen angekündigt, die Regelungen zur Rentenbesteuerung entsprechenden zu ändern und für Entlastungen zu sorgen. Doch fragt sich, wie glaubwürdig dieser Sinneswandel ist. Bisher hatte Scholz’ Ministerium nämlich keinerlei Einsicht bei diesem Thema an den Tag gelegt, und das, obwohl sich vermutlich an kaum einer anderen Stelle in Deutschland mehr finanzpolitischer Sachverstand vereint. Man hätte das Problem – so wie jetzt die Münchner Richter – vor langem erkennen und beheben können.Dass es nicht geschah, legt die Vermutung nahe, dass die steuerliche Benachteiligung der Ruheständler vom Fiskus billigend in Kauf genommen wurde. Die Zusatzeinnahmen im Staatssäckel sind eben höchst willkommen. Das Urteil zeigt der „kreativen Buchführung“ der obersten Haushälter nun die Grenzen auf...