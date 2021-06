Dänisches Parlament mit sozialdemokratischer Regierung billigt Gesetz zur Abschiebung von Asylbewerbern in Drittstaaten - 70 Abgeordnete dafür und 24 dagegen

Dieser Schritt wurde von der einwanderungsfeindlichen sozialdemokratischen Regierung von Premierministerin Mette Frederiksen geleitet. 70 Abgeordnete stimmten am Donnerstag für den Antrag und 24 dagegen.Das Gesetz erlaubt es Dänemark, das in den letzten zehn Jahren für seine harte Einwanderungspolitik bekannt geworden ist, auf dänischem Boden ankommende Flüchtlinge in Asylzentren in einem Partnerland zu überweisen.Dort werden die Fälle der Asylbewerber geprüft und sie können in diesem Land Schutz erhalten.In der Praxis müssten die Menschen an der dänischen Grenze Asyl beantragen und dann während des Bearbeitungsverfahrens in ein Zentrum außerhalb Europas geflogen werden.Dänemark zahlt die Rechnung für das Verfahren, die Bearbeitung der Asylanträge wird jedoch vom Gastland durchgeführt.Regierungssprecher Rasmus Stocklund sagte gegenüber Sender d.Das wohlhabende skandinavische Land hat das erklärte Ziel, keine Asylbewerber aufzunehmen und stattdessen Flüchtlinge nur im Rahmen des UN-Quotensystems aufzunehmen.Dänemark hat noch keine Einigung mit einem Partnerland erzielt, Stoklund sagte jedoch, dass es mit mehreren Kandidatenländern verhandelt.