Contes Regierung wackelt heftig – Verbündete suchte man ausgerechnet im Umfeld der Mafia

Erst sah es noch so aus, als könnte Ministerpräsident Giuseppe Conte sich retten, als könnte er mit neuen Verbündeten eine neue Regierung bilden. Doch unter anderem umwarb er auch den Senator Lorenzo Cesa, der mit seiner Kleinpartei Unione di Centro von der Opposition ins Regierungslager wechseln sollte. Und nun hat die Polizei am Donnerstag bei Cesa eine Hausdurchsuchung durchgeführt, im Rahmen einer Operation gegen die ’Ndrangheta mit gegen 50 Verhaftungen in Kalabrien und weiteren Regionen Italiens.. Er fungierte offenbar als Türöffner und Vermittler bei Kontakten zwischen Politik und ’Ndrangheta. Mindestens einmal traf er sich 2017 mit einem Emissär des Verbrechernetzwerks zum Nachtessen, in Abhörprotokollen taucht sein Name öfter auf. Aus den Telefongesprächen geht hervor, welche Art von Geschäften im Schattenbereich zwischen Politik und Wirtschaft Cesa förderte. Man sprach über die Vergabe von Staatsaufträgen an bestimmte Firmen aus dem Kreis der Mafia sowie über dieDie Cinque Stelle haben sofort klargemacht, dass für sie das Zusammenspannen mit Mafia-Angeklagten nicht infrage komme….Der nächste Test kommt spätestens am Mittwoch. Dann will Renzi mit der rechten Opposition zusammen eine Vorlage deszurückweisen und dessen Rücktritt erzwingen. Alfonso Bonafede hat in der Covid-Krise mit dererregt. Damals konnte er sich halten, doch jetzt ist sein Abgang voraussichtlich unvermeidlich.Vielleicht reicht Conte auch vorher den Rücktritt ein. Er hat sich bisher äußerst wandlungs- und anpassungsfähig gezeigt, bis hin zur Selbstverleugnung. Doch jetzt muss er sich die Frage stellen, was er mit einem Verbleiben in der Regierung noch gewinnen kann.….