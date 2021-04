Chairman des wertvollsten Dax-Konzerns (Linde) wirft Bundesregierung bei Corona-Politik Versagen vor

Reitzle: „Nach fast 16 Jahren Merkel ist Deutschland in vielen Bereichen ein Sanierungsfall: Bürokratie im Faxzeitalter stecken geblieben, Digitalisierungsrückstand, kein schnelles Internet, massive Mängel in der Infrastruktur und marode Schulen sind nur einige Beispiele für Defizite, die für ein führendes Industrieland beschämend sind.“...Ein schlechtes Zeugnis stellt er insbesondere der Bundeshauptstadt aus. „Berlin ist heute eine der wohl am schlechtesten regierten Hauptstädte Europas.Das Wegschauen bei Kriminalität, das Zulassen von Hausbesetzungen und die Ausbreitung der Clankriminalität – wo immer man hinschaut: Berlin ist eine dysfunktionale Stadt, ein ,failed state‘.“