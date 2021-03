Boston Consulting Group (BCG) - Deutschlands Arbeitsmarkt 2030 - Mangelberufen bis zu 3 Millionen fehlende Fachkräfte, gleichzeitig 1,6 Millionen Vollzeitstellen überflüssig

Fachkräftemangel: Bereiche, in denen 2030 die meisten Arbeitnehmer benötigt werden:IT 1.074.000Top-Management 341.000Lehrkräfte 256.000Automatisierung von Geschäftsprozessen 235.000Ärzte 226.000Ingenieure 185.000Fachkräfteüberhang: Bereiche, in denen 2030 das stärkste Überangebot herrscht:Produktion 539.000Metall- und Kunststoffverarbeitung 142.000Landwirtschaft 97.000Gebäudereinigung 89.000Materialtransport 85.000Service in der Gastronomie 82.000------------------------------------------------