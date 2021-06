Bigge-Lenne-Gesamtschule Finnentrop - Messerstecherei unter Schülern - 2 Schwerverletzte 1 Verletzter - Mordkommission eingeschaltet

„Der Polizei wurden am Montag gegen 12.30 Uhr drei verletzte Jugendliche an der Bigge-Lenne Gesamtschule gemeldet. Diese wiesen Stichverletzungen auf. Polizeibeamte nahmen zwei Tatverdächtige vorläufig fest. Zwei Jugendliche wurden mit lebensgefährlichen Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht, ein Schüler erlitt leichte Verletzungen.Über die Hintergründe der Tat liegen noch keine Erkenntnisse vor. Die informierte Staatsanwaltschaft aus Siegen übernahm die Leitung der Ermittlungen und setzte eine Mordkommission aus Hagen zur Klärung der Hintergründe ein.“Nach den bisher vorliegenden Informationen ist es am Montagmittag zu einem Streit auf dem Schulgelände gekommen. Dabei gerieten zwei Schüler mit drei anderen Schülern aneinander. Nach LP-Informationen sind dann die beiden Jugendlichen mit Messern auf ihre Altersgenossen losgegangen.Zwei der drei angegriffenen Jugendlichen wurden dabei durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach bisher unbestätigten Informationen musste ein Jugendlicher notoperiert werden.Mordkommission eingeschaltetWährend der handgreiflichen Auseinandersetzung kam offenbar noch ein weiterer Jugendlicher hinzu und wollte schlichten. Dabei wurde er von den Angreifern nach Zeugenaussagen ebenfalls attackiert und verletzt.Nach der Tat sperrte die Polizei das Schulgelände ab. Die Staatsanwaltschaft Siegen beauftragte die Mordkommission Hagen mit der Leitung der Ermittlungen. Gegen 15.20 Uhr trafen fünf Beamte der Mordkommission vor Ort in Finnentrop ein.Nähere Einzelheiten zum möglichen Motiv für die Tat und zum Alter der Beteiligten lagen der Polizei am Nachmittag noch nicht vor.