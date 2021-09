Baerbock schießt beim Plagiieren den Vogel ab - sehr wahrscheinlich, dass das gesamte Buch plagiiert wurde - Es sei zu vermuten, dass sich im Buch «Jetzt» von Baerbock kein originärer Gedanke befinde

Es sei zu vermuten, dass sich im Buch «Jetzt» von Annalena Baerbock kein originärer Gedanke befinde. Der Text sei «ein Flickenteppich von irgendwo anders her». Selbst in der Ich-Form formulierte Sätze seien unzitiert übernommen worden. «Neu sind illegitime Aneignungen aus zumindest drei Sachbüchern, darunter aus einem Sammelband der CDU/CSU, aus dem Buch eines SPD-nahen Wissenschafters und aus dem Buch einer FDP-nahen Unternehmerin.» Da es sich hierbei um kommerzielle Produkte am Buchmarkt handle, tangiere dies wohl auch Urheberrechte, so Weber...