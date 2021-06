Baerbock: Auch bei ihren Mitgliedschaften hat sie gelogen – FAZ Journalist spricht von hochstaplerischen Angaben - 4 von 10 angeblichen Mitgliedschaften in ihrem Lebenslauf erweisen sich als falsch

Das jüngste Fundstück in dieser Causa steuert jetzt der Journalist Philipp Plickert bei. Am Freitag veröffentlichte er einen weiteren, spannenden Fakten-Check auf Twitter..Plickert hatte es sich zur Aufgabe gemacht, die zehn Vereinsmitgliedschaften, welche die grüne Politikerin in ihrem Lebenslauf auflistet, genauer unter die Lupe zu nehmen und fragte direkt bei den entsprechenden Institutionen nach. Das Ergebnis: “Vier von zehn angeblichen Mitgliedschaften in ihrem CV erweisen sich als falsch.”Zuvor hatte der Blogger Hadmut Radisch enthüllt, dass Baerbocks angebliche “UNHCR-Mitgliedschaft” in der Form, wie sie die Grüne Spitzenkandidatin angibt, nicht existiert: Schon allein deshalb, weil man dort nicht Mitglied sein kann...Darüberhinaus gibt Baerbock an, Mitglied beim German Marshall Fund zu sein – den Tatsachen entspricht aber vielmehr, dass sie lediglich Teilnehmerin des Marshall Memorial Fellowship Programms war. Für die Mitgliedschaft müsste sie zwischen 250 Dollar (Bronze-Mitgliedschaft) und 5000 Dollar (Platin-Mitgliedschaft) berappen, was sie, wie aus der von Plickert veröffentlichten Korrespondenz mit der Pressestelle der Institution hervorgeht, offenbar nicht getan hat...Auch im Fachbeirat Europa/Transatlantik der Boell-Stiftung wird Baerbock auf dessen Seite nicht geführt...