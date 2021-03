B.1.1.7 ist wohl doch tödlicher und die Bundesregierung hat, anders als z.B. Trump in den USA, nicht frühzeitig genügend Impfstoffe bestellt

...Die zuerst in Großbritannien nachgewiesene Coronavirus-Variante B.1.1.7 erhöht das Risiko, an der Infektion zu sterben, anscheinend um etwas mehr als die Hälfte. Das geht aus einer Analyse britischer Test- und Sterbedaten hervor. Wie eine Arbeitsgruppe um Nicholas Davies von der London School of Hygiene and Tropical Medicine jetzt in »Nature« berichtet, basiert das Ergebnis auf Daten von mehr als 1,1 Millionen Infizierten, bei denen die PCR anhand eines spezifischen Merkmals zwischen der neuen Variante und älteren Viren unterscheiden kann...