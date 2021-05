Aus zwei Sendern einen machen: ARD und ZDF bald ein gemeinsamer Sender? Revolutionärer Plan sieht mögliche Fusion vor

Die »Welt« zitiert aus einem Papier, wonach die Beteiligten den Rundfunk generell für zu zersplittert, für zu teuer und für zu redundant in seinen Strukturen halten. Das Programm folge nicht mehr dem eigentlichen Auftrag. Darüber hinaus werde kritisiert, dass mit dem Beitragsgeld der Bürger Inhalte produziert würden, die ebenso von privaten Anbietern hergestellt werden.Wörtlich heißt es dem Bericht zufolge in dem Papier: »Es soll künftig nur noch EINE öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt geben. Die bisherigen Sender sollen unter diesem Dach fusionieren. Mehrfachstrukturen sollen entfallen.« Damit würde aus ARD und ZDF künftig eine große Senderanstalt.Die Mittelstandsvereinigung der Union spricht nicht für die gesamte CDU/CSU. Ihr Vorstoß zeigt aber, wie sehr ARD und ZDF in bestimmten politischen Kreisen mittlerweile unter Druck geraten.