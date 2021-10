Auf Mallorca landen so viele Migranten wie noch nie - Die meisten Menschen, die ankommen, sind junge Männer aus Algerien, aber auch mehr und mehr Menschen aus den Ländern südlich der Sahara

Auf Mallorca landen so viele Migranten wie noch nieVon Algeriens Küste startet derweil ein weiterer Kahn. Doch dieses Boot, mit einer unbekannten Zahl von Menschen an Bord, verschwindet auf dem Weg nach Europa...Wird die Insel zum neuen Flüchtlingshotspot? So ähnlich wie es schon auf den ebenfalls zu Spanien gehörenden Kanaren der Fall ist? Die Lage sei in der Tat besorgniserregend, geben die mallorquinischen Behörden zu...Auf den Kanaren im Atlantik begann es vor einigen Jahren ebenso: Erst kamen ein paar Hundert Flüchtlinge pro Jahr, dann waren es einige Tausend. 2020 sorgte dann die Ankunft von 23.000 Flüchtlingen für den Kollaps der kanarischen Aufnahmelager.Auf den Atlantikinseln kommen die meisten Schiffe aus Westafrika. Dort sind es oft bis zu 20 Meter lange Fischerkähne, in denen 100 und manchmal sogar 200 Menschen hocken...Flüchtlingslager am Strand von PalmaDie allermeisten Menschen, die auf Mallorca ankommen, sind junge Männer aus Algerien...Es kommen aber auch mehr und mehr Menschen aus den Ländern südlich der Sahara, die ein besseres Leben in Europa suchen. Häufig haben sie Angehörige oder Bekannte auf dem europäischen Kontinent, etwa in Frankreich und Belgien. Oder auch in Deutschland, wo neuerdings ebenfalls immer mehr Algerier ankommen...