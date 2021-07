AstraZeneca - Forscher überrascht, in welchem Ausmaß Verunreinigungen vorliegen - Verunreinigung wie bei AstraZeneca bei Biontech nahezu unmöglich - Johnson & Johnson wird noch untersucht

Aufgrund der Berichte bezüglicher der beobachteten Nebenwirkungen mit dem AstraZeneca-Impfstoff haben wir uns diesen ein wenig genauer angeschaut und sind dabei – tatsächlich eher zufällig – über diese Verunreinigungen gestolpert. Wir waren selbst überrascht, in welchem Ausmaß diese vorzuliegen scheinen...Überraschenderweise variiert der Grad der Verunreinigung zwischen den Chargen, was bei einem standardisierten Prozess eigentlich auch nicht der Fall sein sollte. Wir können natürlich keine abschließende Aussage bezüglich aller Chargen machen, jedoch ist unsere Beobachtung mit sehr großer Wahrscheinlichkeit repräsentativ...Jedoch bedarf es hier dringend weiterer Studien, vor allem beispielsweise im Zusammenhang mit Autoimmun-Vorerkrankungen – aber auch bezüglich der beobachteten starken Impfreaktionen kurze Zeit nach der Impfung. Weltweit herrscht Impfstoffmangel und die Herstellung eines bestehenden Impfstoffes zu verändern – sowie die damit einhergehenden Konsequenzen hinsichtlich der Zulassung – sind ein äußerst langwieriges Unterfangen. Dennoch sind wir der Auffassung, dass die Aufreinigungsverfahren und vor allem die Qualitätskontrollen für derlei Impfstoffe zukünftig verbessert werden müssen...Jedoch können die im AstraZeneca-Impfstoff gefundenen Fremdproteine mit dieser Methode höchstwahrscheinlich gar nicht detektiert werden und somit "rutschen sie unbeobachtet durch". Daher sind wir der Auffassung, dass die Qualitätskontrolle mittels der ELISA-Methode bei der Herstellung adenoviraler Vektoren unzureichend ist und dringend durch weitere (bereits verfügbare) Methoden ergänzt werden muss...Selbstverständlich waren wir uns im Klaren, dass dies eine heikle Thematik ist. Auf keinen Fall wollten wir die Akzeptanz in der Bevölkerung hinsichtlich des Themas Impfungen ins Schwanken bringen oder für massive Verunsicherung sorgen. Sonst nicht und schon gar nicht zu Pandemie-Zeiten. Trotzdem waren und sind wir der Auffassung, dass zum einen die Menschen ein Anrecht auf diese Information haben und zum anderen dieser Zustand so nicht hingenommen werden kann, sondern sich etwas ändern muss...mRNA-basierte Impfstoffe werden auf ganz andere Weise hergestellt. Die Expertise in diesem Bereich haben andere Forscher und ich kann mir gut vorstellen, dass hier jetzt der eine oder andere auch nochmal genauer hinschaut. Da für die Herstellung vom mRNA-Impfstoffen – anders als bei adenoviralen Vektoren – jedoch keine menschlichen Zellen verwendet werden, ist eine Verunreinigung wie wir sie beim AstraZeneca-Impfstoff gesehen haben, nahezu unmöglich.